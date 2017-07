Scooter huren in het buitenland? Leuk, maar levensgevaarlijk!

Alarmcentrale Eurocross, de grootste organisatie van Nederland op het gebied van medische reishulpverlening, luidt met de zomervakantie in aantocht de noodklok vanwege de toename van scooterongevallen. ,,Ongevallen vormen de nummer één reden voor repatriëring naar Nederland. Het aandeel van scooterongevallen is daarbij beduidend meer dan vorig jaar,'' benadrukt hoofd van het medisch team van Eurocross, Nicole Bootsma. Vorig jaar zomer vervoerde de alarmcentrale in totaal zo'n 680 mensen terug naar Nederland.



Volgens de arts is het letsel dat de Nederlandse toeristen oplopen bij scooterongelukken 'ernstiger dan een aantal jaar geleden'. ,,Denk daarbij aan een hoofdletsel, bovenbeenbreuken, en bekkenbreuken. De laatste scooterongevallen waren dusdanig ernstig dat we de reizigers liggend moesten repatriëren. KLM bouwt dan een stretcher in achterin het vliegtuig, waardoor men liggend vervoerd worden.”

Quote De laatste scoo­ter­on­ge­val­len waren dusdanig ernstig dat we de reizigers liggend moesten repatriëren Nicole Bootsma, hoofd medisch team van Eurocross

Avontuurlijk

De toename van het aantal scooterongevallen komt volgens Eurocross doordat Nederlanders weer meer reizen maar ook doordat zij steeds vaker kiezen voor een avontuurlijke vakantie. ,,All inclusive resorts in bijvoorbeeld Turkije en Egypte zijn niet meer in trek. Mensen kiezen nu eerder voor een vakantie waarbij ze zichzelf ook willen verplaatsen.''

Hoeveel scooterongelukken er precies plaatsvinden is onbekend, omdat dit niet apart wordt bijgehouden. ,,Omdat er de laatste maanden zoveel ernstige scooterongelukken hebben plaatsgevonden, gaan we dat van nu af aan wel doen'', aldus Bootsma. Eurocross verwacht een aanzienlijke toename in de hulpvragen. Scooterongevallen vinden vooral plaats in Azië, Griekenland en Spanje.

Zwaarder

Brancheorganisatie Bovag herkent de problematiek met scooterongevallen, doordat toeristen 'weer eerder kiezen voor een appartementje in Spanje, waarbij ze zelf ook mobiel willen zijn', zo verklaart Bovag-woordvoerder Tom Huyskens.