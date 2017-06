'Seksuele voorlichting op basisscholen is onder de maat'

DEN BOSCH - Seksuele voorlichting op scholen schiet te tekort als je daarmee wil voorkomen dat jongeren seksueel over de schreef gaan. Basisscholen en scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen veel meer doen om te voorkomen dat het (later) tussen jongeren misgaat. Maar een goed lespakket om dat voor elkaar te krijgen bestaat niet.

Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar rapport ‘Effectief preventief’ dat vanavond wordt gepubliceerd.

,,Seksuele vorming in het onderwijs is een belangrijke manier om seksueel geweld tegen te gaan. Maar scholen kunnen simpelweg nog geen methode uitkiezen waarvan bewezen is dat die slachtoffers en daders van seksueel misbruik kan voorkomen. Die is er namelijk niet,’’ zegt Dettmeijer.

Kwestie in Den Bosch

Aandacht besteden aan seksuele weerbaarheid is verplicht op scholen met kinderen tot en met 15 jaar. En geen overbodige luxe zoals onlangs is gebleken in Den Bosch.

Maar bij kinderen ouder dan 15 jaar hebben scholen die verplichting niet. Terwijl juist 16- en 17-jarigen een groter risico lopen om dader of slachtoffer te worden van seksueel geweld.

Geweld

Er zijn wel lesmethoden waar scholen nu gebruik van maken. Om vast te kunnen stellen of deze ook écht seksueel geweld weten te voorkomen, moet meer onderzoek worden gedaan. De resultaten hiervan moeten vindbaar zijn voor scholen die een lespakket willen kiezen.

Het is volgens de rapporteur aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ontwikkeling van effectievere lespakketten te stimuleren.

Verstandelijk beperkt

Ook kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van seksueel geweld dan kinderen zonder een beperking. Daarom is het belangrijk dat scholen die speciaal onderwijs bieden, een effectieve methode kunnen gebruiken om hun leerlingen beter te beschermen.