SER: Nieuwe lijst misbruik kledingateliers

Een nieuwe lijst met drieduizend naaiateliers in de wereld laat exact zien waar Nederlandse kledingketens zoals C&A, Zeeman, WE en Bijenkorf hun kleding vandaag halen. De lijst wordt vandaag gepresenteerd en is samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Dat meldt dagblad Trouw. Als er klachten zijn over de omstandigheden in een kledingfabriek is meteen te achterhalen welke bedrijven er zakendoen. Het gaat om de productielocaties van 64 bedrijven, goed voor 80 consumentenmerken en bijna 4 miljard omzet.

Het overzicht is een belangrijke eerste stap in de uitvoering van het textielconvenant, dat precies een jaar geleden is gesloten onder aanvoering van minister Ploumen. Doel was het tegengaan van misstanden in de textielsector.

De lijst is samengesteld door de Sociaal-Economische Raad die het textielconvenant ondersteunt. ,,De locatielijst is noodzakelijk. Door te weten waar precies wordt geproduceerd, zien we waar de risico’s op misstanden in de kledingindustrie zitten. Dat helpt bedrijven bij het aanpakken van problemen als kinderarbeid, milieuschade, mensenrechtenschendingen en dierenmishandeling”, zegt Jef Wintermans, coördinator van het SER-convenant in de krant.

Klachtencommissie

Vandaag gaat ook een onafhankelijke klachtencommissie voor de textielindustrie aan de slag. De klacht kan worden ingediend door iemand die in een fabriek werkt, of door een vakbeweging of belangenorganisatie. De commissie onderzoekt of de klacht klopt en of de aanklager contact heeft gezocht met het betreffende bedrijf. Daarna wordt actie ondernomen. ,,In het convenant is afgesproken dat bedrijven doen wat binnen hun vermogen ligt om voor substantiële verandering te zorgen. De commissie spreekt hen daarop aan en doet een bindende uitspraak. Doordat de SER precies weet welk bedrijf waar produceert, vormt de Raad de schakel tussen aanklager en bedrijf”, aldus Wintermans.