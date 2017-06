SGP: Agent op Gay Pride schendt neutraliteit

Bisschop blaast kerkdienst Roze Zaterdag in Den Bosch af na protest

17:26 Bisschop Gerard de Korte voelt zich gedwongen om een streep te zetten door de kerkdienst op Roze Zaterdag in de kathedraal van Sint-Jan in Den Bosch. Aanleiding is de onrust die onder priesters en parochianen is ontstaan.