SGP: Noem Kamervertrek naar verzetsheld Kastein

De Duitse geheime politie verhoorde in 1943 in het kamertje de communistische verzetsman Gerrit Kastein. Die wierp zich, toen zijn bewakers hem even uit het oog verloren, met de stoel waarop hij was vastgebonden en al uit het raam. Kastein was bang in de martelkamer zijn kompanen te verraden en pleegde liever zelfmoord, zei De Bruyne eerder tegen de redactie van het tv-programma Jinek.