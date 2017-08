Slechte camper-recensie? Dan 5000 euro boete!

Quote Hij dreigde zelfs de camper ‘buiten het terrein te pleuren’ toen we boos werden. Camperkoper Marja ‘Koop geen camper bij dit bedrijf,’ schreef Marja vorig jaar februari ten einde raad. Het dak van haar pas aangeschafte rijdende vakantiehuisje bleek zo lek dat de complete kap vervangen moest worden. Schade: 6.000 euro. En dat terwijl ze er nog geen vakantietrip mee had gemaakt.



Terug dus naar de verkoper. Maar die gaf niet thuis. ,,Er werd beloofd het te repareren maar dat gebeurde steeds niet. Hij dreigde zelfs de camper ‘buiten het terrein te pleuren’ toen we daar boos over werden.’’

Volledig scherm De schade aan de camper is duidelijk te zien. © arie kievit

Negatieve recensie

Volledig scherm © arie kievit Marja is het getouwtrek over de schade zo zat dat ze haar ervaringen wil delen met andere potentiële kopers. Ze schrijft een nette, maar negatieve recensie op internet. ,,Toen kregen we een mail met de mededeling dat we de tekst moesten verwijderen omdat het schadelijk was voor zijn bedrijf en alle nadelige gevolgen op ons zouden worden verhaald.’’



Het stel schrikt zich rot, wil niet nog meer ellende, en vraagt de website van de Nederlandse Kampeerauto Club uiteindelijk om hun daar geplaatste reactie te verwijderen. Daar horen ze dat ze niet de enige te zijn die onder druk worden gezet om slechte recensies weg te halen.



In een jaar tijd krijgt de vereniging voor camperaars twintig meldingen van klanten die zich geïntimideerd voelen nadat ze zich op internet negatief hadden uitgelaten. Er zijn zelfs twee camperdealers die een verbod hebben opgenomen in hun verkoopvoorwaarden. Wie toch op sociale media slechte verhalen over de bedrijven verspreidt, kan op een boete rekenen van 5000 euro wegens smaad.

Totale onzin

Het is totale onzin, oordeelt de huisjurist van de NKC. ,,Want er is waarschijnlijk geen rechter die dit zal toekennen’’. zegt woordvoerder Sven Schutte van de NKC. ,,Maar het kan wel mensen afschrikken.’’

De NKC noemt het dan ook onacceptabel dat sommige bedrijven zo ver gaan dat ze klanten intimideren en boeteclausules opnemen in de voorwaarden. Om aan de misstanden een eind te maken is er nu een meldpunt ingesteld waar mensen met klachten terecht kunnen. ,,De meeste bedrijven zijn merkdealers of aangesloten bij de BOVAG, maar er zitten ook een paar cowboys tussen en die willen we aanpakken.’’

De Bovag is niet blij met het gedrag van sommige garagebedrijven. Het hanteren van een boeteclausule bij een negatieve recensie noemt woordvoerder Paul de Waal van de Bovag ‘oerstom’. ,,Het is opstandig gedrag en slaat nergens op. Juridisch is het ook niet houdbaar.’’

Volledig scherm © arie kievit

Angst

De Waal begrijpt wel waar de angst vandaan komt. Voor garagebedrijven en dealers is het fenomeen recensie nog vrij nieuw; in tegenstelling tot de bijvoorbeeld in de reisbranche die er al jaren mee te maken heeft. ,,Maar het is nu een eenmaal dé manier waarop klanten zich oriënteren. Dat moeten bedrijven niet zien als een bedreiging, maar als een kans.’’