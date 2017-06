Snackbar De Pomp verliest opnieuw in strijd om hogere plek in AD Friettest

'Ramp in Londen kan zo bij ons gebeuren'

11:31 Brandweerexperts kijken vol afgrijzen naar het inferno in Londen, waar ‘alles dat mis kan gaan ook daadwerkelijk misgaat’. Kenner Fred Vos waarschuwt: ,,In Nederland hebben we hier niet genoeg kennis over, het kan bij ons ook zo gebeuren.’’