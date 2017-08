Spermadonor met 102 kinderen: Ik vind het leuk om mensen blij te maken

De man doneerde zo’n tien jaar lang bij bijna alle spermabanken in Nederland. ,,Maar nooit bij meerdere klinieken tegelijk'', zegt de donor, die anoniem wil blijven.



Volgens de richtlijn van de vereniging van gynaecologen (NVOG) mogen spermadonoren maximaal 25 donorkinderen hebben. Maar in de praktijk wordt alleen per kliniek gecontroleerd of dat maximum is bereikt, maar er wordt niet gekeken of ze bij andere klinieken ook hebben gedoneerd.



,,Bij de intake vragen ze vooral of je je bewust bent van de gevolgen van het donorschap, en of je gezond bent en erfelijke ziektes hebt. Vaak wordt er niet specifiek gevraagd of je ook bij andere klinieken doneert. En als ze het wel vragen, zeg je gewoon 'nee'. Klinieken zijn allang blij als ze een donor hebben die door de screening heen komt. Mijn sperma werd vaak meteen ingezet.''



De andere donor zegt bij vier klinieken te hebben gedoneerd. Hij heeft uiteindelijk twee kinderen verwekt bij wensouders die via internet een donor zochten. Ze gebruikten zijn donorzaad bij ivf-behandelingen. Dat gebeurde in twee verschillende klinieken.