Spullen verkopen via Facebook is hot

Steeds meer mensen handelen in verkoopgroepen op Facebook in tweedehands spullen. Facebook is daarmee een serieuze concurrent voor Marktplaats geworden.

Consumenten zijn bang voor fraude via Marktplaats en kopen of verkopen meer via Facebook. Terwijl gebruikers van Marktplaats slechts een naam en woonplaats hoeven in te vullen, geven Facebookgebruikers meer prijs, zoals hun online vrienden en een foto. ,,Als koper weet je beter waar de artikelen vandaan komen. Je kunt namelijk even op iemands profiel kijken. Dat voelt vertrouwder,’’ stelt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit.

Telefoons, speelgoed, babykleertjes, taartdecoratie, fietsen, woonaccessoires, in verkoopgroepen op Facebook is tegenwoordig van alles te koop. Kopers en verkopers weten elkaar steeds beter te vinden op het vriendenplatform. De honderden verkoopgroepen tellen inmiddels ruim 2,3 miljoen leden.

Facebook is een ‘natuurlijke plek’ om te handelen, verklaren experts. Gebruikers worden lid om een vriendennetwerk op te bouwen en komen vanzelfsprekend – vaak dagelijks - online. ,,De drempel om er ook spullen te kopen of verkopen is daardoor veel lager. Ze hoeven er niet speciaal voor naar een website,’’ constateert social media specialist Martijn Baten.

Concurrentie

Volledig scherm Marktplaats houdt de concurrentie in de gaten en zoekt continu manieren om de website te verbeteren. © ANP Marktplaats erkent de groei. ,,We houden de concurrentie in de gaten, maar zien zelf ook nog steeds een groei van het aantal unieke bezoekers,’’ aldus woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo. Om fraude te bestrijden en het vertrouwen tussen kopers en verkopers te vergroten, is de website bezig om betalingen via Ideal te laten lopen. Te Gussinklo: ,,Dan kunnen we beter de naam en het gekoppelde rekeningnummer controleren en moeten verkopers hun mobiele nummers kenbaar maken.’’

Facebook zit echter ook niet stil. Het platform – met naar schatting tien miljoen Nederlandse leden – lanceert Marketplace, een beter werkende tool om spullen te gaan verkopen. Naast de bestaande verkoopgroepen kunnen gebruikers hun spulletjes straks in grotere kring aan de man brengen.

Experts denken dat de concurrentie voor Marktplaats daarmee veel heviger wordt. Toch is er volgens Martijn Arets, expert op het gebied van deeleconomie, wel ruimte voor meerdere spelers. ,,Mensen raken steeds meer gewend aan online winkelen. Dat doen ze dus ook vaker met tweedehands spullen.’’

Lol

De verkoopgroepen zijn door Facebookgebruikers zelf in het leven geroepen. De 32-jarige Alex Groos uit Monster begon bijvoorbeeld de groep Vraag en Aanbod 070 en omstreken. Gewoon, voor de lol. ,,Ik vond het wel leuk om een pagina te hebben die groot kon worden.’’ Inmiddels is dat platform uitgegroeid tot ruim 42.000 leden, is een vriend medebeheerder geworden en houden drie moderatoren alle berichtjes in de gaten. ,,Het ging heel langzaam om de eerste duizend leden te krijgen, maar daarna werden we ineens veel bekender,’’ vertelt Groos.

De grootste van het land telt zelfs ruim 134.000 leden: Marktplaats Zonder Regels. De beheerder van deze pagina, die uit privacyoverwegingen niet met zijn naam in de krant wil, verwelkomt dagelijks honderden nieuwe leden. ,, De bekendheid komt vooral door mond op mond reclame en veel leden voegen ook hun vrienden en kennissen toe als lid,’’ verklaart hij. ,,Zo kunnen ze elkaar attenderen op leuke aanbiedingen en koopjes, gewoon door hun naam in een reactie te vermelden, en dat kan niet als je vriend of vriendin geen lid is van de groep.’’

De nadelen van de Facebookgroepen - er is bijvoorbeeld geen goede zoekfunctie, waardoor specifieke producten soms lastig zijn te traceren – lijken gebruikers niet te deren. Zij zweren inmiddels bij Facebookhandel. ,,De interactie is veel sneller,’’ merkt Kim Janssens uit Brunssum, die allerlei kinderspullen wist te verkopen. ,,Je bereikt je eigen omgeving meteen, dat is ook heel fijn. Plus je weet met wie je te maken hebt. De kans dat je ‘slecht’ volk treft is gewoon veel kleiner.’’

Malloten

Ook Vincent Koopmans uit Badhoevedorp is om. De autoliefhebber heeft zich aangesloten bij meerdere Facebookgroepen waar nog veel meer oldtimerfans zijn te vinden. ,,Daar raak je zelfs aan de praat met allemaal malloten zoals ik,’’ zegt Koopmans lachend.

Hoe dat gaat? In een berichtje plaatst Koopmans een verzoek om bijvoorbeeld een ringetje voor zijn kever. Vervolgens reageren andere kenners met de boodschap dat ze zo’n ringetje hebben of met een adresje waar hij kan aankloppen. ,,Het is meer een community. Je moet ook lid worden, die mensen hebben allemaal iets met auto’s en kennen de waarde ervan.’’ Op Marktplaats doet hij nu helemaal niets meer. Hij heeft het er mee gehad. ,,Ook al schrijf je bij een advertentie dat ze serieus moeten bieden, sturen ze nog bedragen die echt nergens op slaan.’’