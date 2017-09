Staatsbezoek Jordaanse koning in november

Rabobank start met IBAN-check bij overboekingen

8:52 Klanten van de Rabobank die een verkeerde naam invullen bij een IBAN-rekeningnummer krijgen vanaf vandaag een foutmelding. De afgelopen jaren is door een petitie van Jaap Jongbloed en de Consumentenbond geklaagd dat die functie er niet was. De iban-check was in februari aangekondigd.