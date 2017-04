Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Met zijn karakteristieke ringbaard en kapsel en onmiskenbaar Limburgse accent was Chriet Titulaer tussen 1969 en 1990 niet weg te slaan van de televisie. Titulaer -op 9 mei 1943 geboren in Hout-Blerick- begon zijn televisiecarrière als presentator en commentator van historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981. In het TROS-programma Wondere Wereld wijdde hij hele generaties in in de nieuwste technologie. Neem het horloge waarop je niet alleen de tijd, maar ook je stemming - groen is ontspannen - kunt aflezen. Of die uitzending waar hij, nogal wankel, op een fiets aankomt met een joekel van een telefoon. Een antwoord van de toenmalige PTT op dichtslibbende steden: op de fiets in plaats van in de auto, maar toch bereikbaar.

Huis van de Toekomst

In 1989 opende Titulaer in Rosmalen het Huis van de Toekomst, waarin rond de 250 hypermoderne snufjes werden gepresenteerd, zoals een fax en een cd-speler. Nu alweer uit het dagelijks leven verdwenen, maar toen het nieuwste van het nieuwste. De presentator voorspelde de toekomst deel heel goed: hij voorzag elektronica in huis, afval scheiden, zonnepanelen en een tv met talloze zenders, De smartphone staat opmerkelijk genoeg niet in het rijtje. Het Huis van de Toekomst ging in 1995, 3,5 miljoen bezoekers later, dicht.



In hetzelfde jaar opende in Rosmalen het Kantoor van de Toekomst, ook van de hand van Titulaer. Hier wilde de Limburger laten zien dat medewerkers niet meer naar kantoor hoeven te komen om te werken. In de jaren negentig verdween Titulaer van de televisie en verkocht hij zijn mediaproductiebedrijf, omdat zijn gezondheid achteruit ging. Hij verbleef de laatste jaren in een privé-verzorgingshuis in Driebergen. Hij is 73 jaar geworden.