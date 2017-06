Storm gaat langzaam liggen, zondag wordt zonnig

Vandaag en gisteren zorgde de aanhoudende storm meerdere keren voor overlast. ,,Gisteren veroorzaakte de storm een drukke avondspits. Ook zagen we de gebruikelijke omgevallen bomen en afbraak van daken'', aldus weerman Wilfred Janssen.



In het verkeer zorgden harde windstoten onder meer voor problemen op de Haringvlietbrug en de Afsluitdijk. Op de Haringvlietbrug zijn inmiddels de rijbanen richting Rotterdam weer geopend, maar in de richting van Bergen op Zoom is slechts één rijstrook beschikbaar. Zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).



Ook op de Afsluitdijk is bij Kornwerderzand nog steeds maar één rijstrook open, wat vanochtend volgens de ANWB voor vertraging zorgde. Janssen verwacht dat de storm later op de dag minder overlast zal geven. ,,De komende uren neemt de storm steeds verder af.''