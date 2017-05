Stortte Lips geld op verborgen rekening?

In het onderzoek naar verborgen vermogen van de failliet verklaarde vastgoedhandelaar Roger Lips is een Nederlandse bankrekening ontdekt die zijn echtgenote Astrid van Sluisveld gebruikte om grote bedragen te storten. Het vermoeden bestaat dat de rekening is gebruikt als sluiproute om te voorkomen dat het geld in beslag werd genomen.



De bankrekening werd ontdekt door een melding van de ING aan de FIOD vanwege ongebruikelijke transacties. De bank vermoedde dat de rekening werd gebruikt om belasting te ontduiken en dat de 49-jarige rekeninghouder uit Drunen slechts een katvanger was.



De FIOD ontdekte dat er in 2014 op de rekening grote bedragen werden gestort door Van Sluisveld en een bv van haar, Haeresteijn Holding. De rekeninghouder was haar zwager.

Hulp

De 49-jarige Drunenaar werd onder andere door de FIOD verhoord over de rekening. Maar ook de belangstelling van de curatoren van het failliet verklaarde Haeresteijn was gewekt. In verhoor gaf de zwager van Van Sluisveld toe dat hij de rekening voor zijn schoonzus had geopend. Zelf had hij geen bankpas, geen codes en geen inzage. Ook afschriften kreeg hij niet. Van de grote bedragen die er op de rekening werden gestort, sloeg hij verbaasd achterover. Achteraf heeft hij spijt dat hij zijn hulp heeft aangeboden.

Van Sluisveld werd vorig jaar toegelaten tot de schuldsanering. Ook haar bewindvoerder is benieuwd of zij eerlijk is geweest over haar vermogen en of ze de rekening na 2014 nog heeft gebruikt. De bewindvoerder en de curator van Haeresteijn hebben haar zwager daarom voor de rechter gedaagd om alle informatie te krijgen. De rechtszaak dient in juli.

Failliet

Curator Ruud Dekker en bewindvoerder Muriëlle van der Plas wilden geen toelichting geven op de rechtszaak.

Roger Lips werd in 2013 persoonlijk failliet verklaard. Ook het vastgoedconcern van de Udenaar ging failliet. Verschillende banken zeggen nog meer dan 100 miljoen euro van hem tegoed te hebben. Eind 2013 sloeg de Udenaar op de vlucht omdat hij in de gevangenis dreigde te belanden. Sindsdien verblijft hij met zijn gezin in het Midden-Oosten, in de stad Dubai.