Studenten mogen Amerika niet in 'omdat we moslim zijn'

Twee Rotterdamse studenten mogen Amerika niet in. ,,Omdat we moslim zijn'', is hun stellige overtuiging. Othmane Charib en Ismail Aghzanay zijn daarom woest. In het filmpje vertelt het tweetal dat ze geweigerd zijn op JFK Airport in New York. In Amerika geldt sinds 1,5 week geleden een inreisverbod voor de landen Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Charib en Aghzanay hebben allebei een Nederlands paspoort en een Marokkaans identiteitsbewijs. Waarom de studenten zijn geweigerd is niet bekend.