Studentenhuizen zijn paradijs voor inbrekers

COA gaat informeren over criminele asielzoekers

14:30 Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA gaat in het vervolg burgemeester en politie van Nijmegen inlichten over nieuwe asielzoekers in de stad, van wie bekend is dat ze elders overlast hebben veroorzaakt of strafbare feiten hebben gepleegd. Het COA is het met burgemeester Hubert Bruls eens dat overlast en criminaliteit door asielzoekers niet acceptabel is.