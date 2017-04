Superjacht dictatorszoon ligt terecht aan de ketting in Harlingen

Het vonnis van donderdag betekent dat het jacht aan de ketting blijft. Het schip ligt sinds januari in Harlingen. Het kostte 100 miljoen dollar en is recent gerenoveerd.



De presidentszoon houdt erg van luxe, zo is te zien op zijn Instagramaccount. De Zwitsers lieten in ditzelfde witwasonderzoek elders in Europa al 21 exclusieve sportwagens in beslag nemen.



De vader van Teodoro Nguema Obian Mangue is sinds 1979 aan de macht in Equatoriaal-Guinea. Daarmee is hij het langstzittende staatshoofd in Afrika. Hij wordt gezien als een dictator.