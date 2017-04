Sylvana gaat naar rechtszaak van haar bedreigers: 'Ik wil ze zien'

Sylvana Simons zal erbij zijn. Komende woensdag en donderdag staan de 22 mensen voor de rechter, die haar via social media dood wensten of uitmaakten voor 'aap die moet oprotten'. ,,Ik wil die mensen in de ogen kijken. Laten zien dat ik een mens van vlees en bloed ben en geen losgeslagen stuk uitschot waar ze me voor uitmaakten'', vertelt ze.

21 mannen en één vrouw staan zich woensdag en donderdag in Amsterdam terecht vanwege discriminatie of opruiing. Simons kreeg de afgelopen paar jaar de meest vreselijke taal over zich heen, vaak via Facebook. Het varieert van scheldkanonnades als 'opdonderen naar het oerwoud met die rotte apenkop van je' tot opruiende bedreigingen als 'zulke mensen moeten gewoon uit de weg geruimd worden'.

Gevaarlijk

Sylvana vindt het belangrijk dat de mannen en die ene vrouw zien wie zij is. ,,Dat ze zien over wie ze het hadden toen ze die berichten stuurden'', zegt Simons. ,,Een normaal mens. En ik wil zien wie zij zijn. Niet eens om te weten of ze echt gevaarlijk zijn, of me écht iets zouden aandoen, dat hebben ze al gedaan door die teksten te verspreiden. Maar omdat ik gewoon wil weten wie ze zijn. Het lijkt me heel bizar dat je als man van 67 aan je kleinkinderen moet vertellen dat je voor de rechter staat vanwege racisme.''

Vijf van de 22 belagers van Sylvana die terechtstaan, zijn ouder dan zestig jaar. De jongste (en enige minderjarige) is 15, de oudste 72. De verdachten komen uit het hele land.

Ophangen

Marcel K. uit Kudelstaart ging zelfs zover dat hij op muziek van het liedje 'Oh Sylvana' beelden monteerde van Sylvana Simons die wordt opgehangen door de Ku Klux Klan. ,,Ik heb alles bij elkaar 40.000 van dit soort mails, tweets, Facebookberichten en noem maar op gekregen'', zegt Simons. ,,Maar het gaat me niet om het aantal mensen dat wordt opgepakt. Ik ben blij dat deze 22 zich nu voor de rechter moeten verantwoorden. Het gaat me om het signaal dat wordt afgegeven dat dit niet kan.''