Syriëgangster Laura H. komt op vrije voeten

Terreurverdachte Laura H., die sinds haar terugkeer uit IS-gebied vorige zomer in de gevangenis zit, komt vrij. De rechtbank in Rotterdam besliste vanmiddag dat haar voorlopige hechtenis wordt geschorst. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich vorige week niet langer tegen haar vrijlating.

Laura mag haar strafproces vanaf 1 augustus in vrijheid afwachten, oordeelt de rechtbank. Daar zitten overigens wel de nodige voorwaarden aan. Zo moet de 21-jarige vrouw een enkelband dragen en mag ze geen contact hebben met de pers. H. was niet aanwezig in de rechtbank.

Advocaat Michiel Pestman probeerde maandenlang tevergeefs de Leidschendamse op vrije voeten te krijgen. Het OM wilde dat niet, omdat het bang was dat Laura was teruggekomen om hier een terreurdaad te plegen. Maar voor dit scenario zijn geen aanwijzingen meer en het onderzoek daarnaar is stopgezet, meldde het OM vorige week.

Laura, die in tranen was na de bekendmaking van het OM, beloofde zich toen aan alle voorwaarden te zullen houden. De vrouw wordt nog wel verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en voorbereidingshandelingen hiertoe. Dat onderzoek is nagenoeg klaar.

Gewelddadige echtgenoot

Laura H. reisde in 2015 samen met haar twee jonge kinderen en haar man, de Nederlandse Palestijn Ibrahim I., naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Naar eigen zeggen wilde ze daar al snel weer weg. Haar vader Eugene wist haar, met behulp van een ondergronds netwerk en 10.000 euro, uit het kalifaat te krijgen.

In augustus 2016 ontvluchtte Laura met haar kinderen IS-gebied en werd in Irak opgevangen door Koerdische strijders. Ibrahim raakte bij die ontsnapping gewond, bleef in het kalifaat en werd later in de buurt van Mosul opgepakt. Bij terugkeer in Nederland werd Laura H. direct vastgezet. Ze zat een jaar op de terroristenafdeling in Vught.