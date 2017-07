Tankwagen met 32.000 liter melk kantelt en stroomt leeg in berm

EK VROUWEN Galgenwaard alert, maar EK-'ter­reur­wed­strijd’ verloopt normaal

22:03 De tassen van supporters werden goed gecontroleerd, en ook de pers moest alle rugzakken en cameratassen openritsen. De beveiliging in en rondom stadion Galgenwaard was, na de terreurmelding van vorige week, duidelijk opgeschroefd. Maar wie zich in het stadion bevond had niet het gevoel een risicowedstrijd mee te maken.