Test: zijn Facebookvrienden échte vrienden?

Hoe kwam je op dit idee?

,,Ik vroeg me al lang af: hoeveel zijn mijn Facebookvrienden waard? Per dag kijk ik ruim twee uur naar foto’s en berichten van mijn 738 vrienden, vooral mensen met wie ik vroeger omging. Toch heb ik nooit echt contact met ze, hoewel ik me wel vaak afvraag hoe het met ze gaat. Dat is toch vreemd? Ik durf vaak geen berichtje te sturen, maar wat als ik dat wél zou doen? Daarom besloot ik iedereen maar te vragen hoe het met ze gaat.”

Ging dat makkelijk?

,,Nee, het is een enorme klus om al je vrienden een bericht te sturen. Ik heb erover gedacht om eerst mensen te verwijderen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Het werd soms behoorlijk ongemakkelijk, bijvoorbeeld toen ik mijn ex-schoonmoeder vroeg hoe het met haar ging. Maar na een tijdje begon ik het als normaal te zien.”

Hoe werd er op je gereageerd?

,,De meeste vrienden reageerden normaal, maar 91 mensen negeerden me volledig. In totaal reageerde een derde van mijn vrienden negatief. Met hen kan ik dus gewoon geen normaal gesprek voeren. Het gekst vind ik het als mensen eerst reageren, maar me daarna negeren. Die antwoordden, maar bleven stil toen ik nog een vraag stelde. Je moet je eens voorstellen hoe dat er in real life zou uitzien. Heel bizar.”

Wat is de vreemdste reactie die je hebt ontvangen?

,,Die kwam van een meisje met wie ik op de middelbare school zat. Ze vroeg gelijk waarom ik wilde weten hoe het met haar ging, ze vond het apart dat ik dat vroeg. Een dag later had ze me verwijderd als vriend en zelfs geblokkeerd. Daar schrok ik echt van.

,,Een ander meisje stuurde terug: 'Ik heb een vriend waar ik het super leuk mee heb.' Volgens mij dacht ze dat ik haar wilde versieren. Maar ik vroeg alleen maar hoe het met haar ging en wat ze aan het doen was.''

Maar de opvallendste reactie kwam van een meisje met wie Gino op de basisschool zat. Ik vroeg: Hey, alles goed? Ze antwoordde: Ja, alles gaat goed. Wilt u parfum bij mij bestellen?”

Kijk je nu anders aan tegen sommige vrienden?

,,Een jongen die vroeger mijn beste vriend was, reageerde niet eens op mijn bericht. Echt jammer. Maar het levert ook heel leuke gesprekken op. Gisteren heb ik nog wat met een vriend gedronken die ik al 2,5 jaar niet meer had gezien en met iemand anders ga ik binnenkort naar de film.”

Raad je het mensen aan om al hun Facebookvrienden een bericht te sturen?

,,Nee. Ik voelde me vaak echt heel slecht door negatieve reacties. Er zijn theorieën dat je maximaal 150 vrienden kunt hebben. Dat heb ik wel gemerkt: er kwam zoveel informatie op me af. Dat zorgde voor stress en het sloopte me fysiek. Aan de andere kant heb ik er ook leuke dingen aan overgehouden. Dus als je aan iemand denkt met wie je vroeger omging, stuur die dan gewoon een berichtje. Dan weet je meteen wie je écht vriend kan noemen.”