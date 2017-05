Tilburger (31) verdacht van miljoenenfraude

Chimpansee Marria leefde als mens, maar wordt steeds meer aap

14:48 Chimpansee Marria is 13 jaar oud en leefde haar hele leven als mensenkind bij een Portugees gezin. Er werd van haar gehouden, maar een goed apenleven was het niet. Eind februari werd ze door stichting AAP bevrijd en nu leert ze in Almere langzaam hoe het is om aap te zijn.