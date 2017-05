Topmannen Gelders beleggingsfonds afgeperst

Beekse Bergen bouwt vakantiehuizen tussen wilde dieren

7:44 Wakker worden tussen de zebra’s en neushoorns terwijl je in de verte een leeuw hoort brullen. Daarvoor hoef je binnenkort niet meer naar Afrika. Nog voor de zomer van 2018 verwacht de Beekse Bergen de eerste 239 accommodaties in het nieuwe Safari Resort te openen. Inmiddels is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden.