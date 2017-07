Topper Jeroen was zesjesman

ReünieZe voelden zich al heel wat, maar stonden eigenlijk nog aan het begin van hun leven. In deze week van de diploma-uitreiking vertellen zanger Jeroen van der Boom en zijn oud-klasgenoten wat er sinds dat emotionele afscheid van de middelbare school van hen geworden is.

,,Leeft iedereen nog?” Ook al mag Jeroen van der Boom alle klasgenoten uit het oog zijn verloren, dit wil hij per se als eerste weten. Ja, iedereen is er nog.

Als tiener zat Jeroen op de Gerrit Barger Mavo in Heemstede. Het is bijna een wonder dat de klas van 88/89 het diploma haalde. Bijna alle leerlingen inclusief Jeroen zijn een jaartje, soms twee, blijven zitten. Huiswerk? ,,Nee, dat was was geen prioriteit," biecht de Toppers-zanger direct op.

Rookmachines

Jeroen is destijds een van de weinige tieners die al precies weet wat hij met zijn leven wil: tv maken. Hij tikt op de klassenfoto uit de derde, waar hij in het midden zit. ,,Verbaast me niks. Ik hield er toen al van om in de belangstelling te staan. Ik verbouwde elk jaar, vlak voor de zomervakantie, de hele gymzaal, organiseerde modeshows compleet met rookmachines en lichteffecten. Die spullen sprokkelde ik bij elkaar. Ik leende zo’n Yamaha keyboard van Noor, de muziekdocent. Die jatte ik sowieso heel vaak uit haar lokaal. Zat ik weer ergens te spelen.”

Vrijwel elke oud klasgenoot van Jeroen herinnert zich nog de modeshows, waarbij Jeroen werkelijk alles regelde. De presentatie, het geluid, licht, de muziek, de klapstoelen voor alle ouders. ,,Ik wilde mensen entertainen."

Zesjesman

Met dat soort dingen is hij druk, véél meer dan met school. ,,Ik was een zesjesman.” Op zijn 17e brengt hij zijn eerste cd uit, in een kroeg in Hillegom. Klasgenoten Nana Bouwens en Paul Ridder gaan er op de fiets naar toe. ,,Ik weet nog dat we supertrots op hem waren. Het was de eerste keer dat we hem hoorden zingen. De hele club stond vol met mensen. Ze kwamen allemaal voor hem," zegt Nana bijna dertig jaar later. Niet veel later zal hij ook zingen op bruiloften en partijen en koopt hij samen met zijn jeugdliefde een discotheek in Zandvoort.

De rest is geschiedenis. Rond zijn 34ste breekt Jeroen door met het nummer Jij bent zo en treedt toe tot de razend populaire zangformatie de Toppers. Hij wordt opnieuw verliefd, trouwt met Dany de Wit en krijgt twee zoons.

Flodder

Jeroen blijkt niet de enige met een bijzondere carrière. Joachim Mahn werd striptekenaar, Esther van Oudenaaren reggae-dj, Floor Frencken werkte op de filmset van Flodder. Anderen zoals Michiel Egter van Wissekerke en Liselotte Tork vertrokken naar het buitenland en vonden daar de liefde. ,,Wat geinig joh," vergaapt Jeroen zich aan alle verhalen.

In Haarlem wordt hij nog wel eens aangesproken door oud klasgenoten. ,,Iedereen kent mij nog wel, maar als ze voor mijn neus staan denk ik: wie ben jij dan joh? Er is zoveel veranderd in mijn leven dat ik veel herinneringen kwijt ben.” Toch kijkt hij met veel plezier terug op zijn schooltijd, op de Gerrit Barger Mavo. ,,Ik weet nog dat ik het jammer vond dat we van school gingen."

Video-boodschap

Hij laat prompt een videoboodschap achter voor zijn oude maatjes Paul Ridder en Gilbert Attu, met wie hij al jaren geen contact meer heeft. ,,Laten we nog eens een biertje gaan drinken."