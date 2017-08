Toys Amsterdam waarschuwt voor lichtgevende fidget spinner

Hype

Fidget spinners zijn een hype onder kinderen. Het is een klein stuk speelgoed waarbij je je vingers aan de boven- en onderkant van het voorwerp plaatst en vervolgens als een soort rad laat ronddraaien. De hype komt over uit Amerika en schijnt goed te zijn voor kinderen met ADHD of autisme, omdat het kinderen rustig maakt.



Toch brengt de fidget spinner soms ook gevaar met zich mee. Zo waarschuwde de NVWA eerder al dat oplaadbare spinners in brand kunnen vliegen. De autoriteit kwam met die melding na berichtgeving in Amerikaanse media, waar in twee gevallen in de Amerikaanse staten Michigan en Alabama spinners in brand vlogen tijdens het opladen. Het gaat om spinners die via Bluetooth verbinding kunnen maken met mobiele telefoons om muziek af te spelen. ,,Misschien verstandig om hem in de gaten te houden tijdens opladen. Hou brandbare spullen uit de buurt", adviseerde de NVWA toen.