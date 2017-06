Transgender loog over discriminatie in bus, geweigerd om bakje patat

Na een uitgebreide analyse van de beelden is gebleken dat op de camerabeelden te zien is dat de vrouw de bus wilde betreden met een bakje patat in haar hand. ,,In onze reisregels is opgenomen dat dit niet is toegestaan. De chauffeur heeft de reiziger daar beleefd op gewezen. De chauffeur heeft correct gehandeld’’, aldus Breng.