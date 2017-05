Transgenders veranderen massaal geslacht in paspoort

Transgenders wijzigen in groten getale in de Basisregistratie hun geslacht, sinds de regels daarvoor zijn versoepeld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Belangenorganisaties zijn dolbij met deze emancipatieslag, maar ze schrikken tegelijk van de belabberde sociale situatie waarin veel transgenders volgens het SCP verkeren.

In 2015 veranderden ineens 770 mensen het geslacht in hun paspoort. De jaren daarvoor ging het slechts om zo’n 80 burgers per jaar. De massale toename is niet toevallig: vóór 1 juli 2014 moesten burgers aan ‘medische eisen’ voldoen voordat ze officieel hun geslacht konden aanpassen. Zo werd er zelfs geëist dat mensen zich lieten steriliseren. Ook was de rechter nodig om de verandering te bekrachtigen.

,,Na versoepeling van de regels zag je een enorme inhaalslag”, zegt SCP-onderzoeker Lisette Kuyper. ,,En de verwachting is dat het aantal veranderde registraties ook in de toekomst veel hoger zal blijven liggen dan vroeger, simpelweg omdat een wijziging makkelijker is geworden.”

Blij

Corine van Dun van het Transgender Netwerk Nederland is blij met deze ontwikkeling, die volgens haar de positie van transgenders – mensen die zich anders voelen of uiten dan hun geslacht bij geboorte – in de maatschappij versterkt. ,,Ze durven eindelijk juridisch uit de kast te komen.” Van de bevolkingsgroep van 15 tot 70 jaar is ongeveer een op de 250 mensen transgender.

Er zijn praktische redenen genoeg voor hen om hun geregistreerde geslacht te laten matchen bij hun uiterlijk, aldus Eveline van den Boom. Zij is transvrouw, ondernemer en voorzitter van Patiëntenorganisatie Transvisie. ,,Ik leefde al als vrouw, toen ik een keer naar het postkantoor ging om een pakketje op te halen, waarvoor ik me moest identificeren. Toen kreeg ik het pakje gewoon niet mee omdat er in mijn paspoort stond dat ik een man was. Stel je voor wat er gebeurt als ik in een vliegtuig naar Dubai stap en daar door de douane moet!”

Volgens Van den Boom is een officiële aanpassing van het geslacht ook tegenwoordig nog geen sinecure. Zo heb je er een gesprek en een deskundigenverklaring ‘Wijziging geslacht’ van een arts of psycholoog voor nodig; totale kosten 315 euro. ,,Gewoon om te zijn wie je je voelt. Dat is toch krom?”

Kwetsbaar

Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau kijkt ook naar de sociaaleconomische situatie van transgenders, die de onderzoekers ‘kwetsbaar’ noemen. De cijfers liegen er niet om: transgenders hebben veel vaker een laag inkomen en zijn minder vaak als werknemer of zelfstandige aan de slag. Mogelijke verklaringen voor hun slechtere positie zijn vooroordelen, eerdere problemen op de arbeidsmarkt en een verminderde weerbaarheid, aldus het SCP.

Onderzoeker Kuyper: ,,De problemen hebben niet te maken met verschillen in opleidingsniveau, maar met discriminatie en gaten in het cv. Ook zien we dat veel transgenders met psychosociale kwesties kampen, waardoor het nog lastiger wordt een baan te vinden. Dat is een vicieuze cirkel.”

Teleurstellend

,,Ik had gehoopt dat de positie van transgenders de afgelopen jaren zou zijn verbeterd, dus deze conclusies zijn diep teleurstellend”, zegt Van Dun van het Transgender Netwerk Nederland. ,,De psychosociale problemen komen vaak voort uit lange wachtlijsten voor geslachtsverandering en ondertussen kampen deze mensen in transitie met acceptatie-issues vanuit hun omgeving. Die kunnen zich uiten in schelden en zelfs leiden tot fysiek geweld.” De belangenorganisaties pleit daarom voor een transitieverlof voor mensen die een geslachtsverandering ondergaan.

In de Tweede Kamer bestaan ook grote zorgen over de sociale ongelijkheid die transgenders treft. ,,Het rapport onderschrijft wederom dat transseksuelen in Nederland het niet makkelijk hebben, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt”, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. ,,Vooroordelen onder werkgevers en collega’s spelen daarbij een belangrijke rol.”