Trots op hoe Sara kruipt

Een openingsdans met een dwarslaesie: 'Wat als het wél kan?'

24 juli Jaap Bressers (33) uit het Brabantse Best is verlamd door een dwarslaesie. Toen hij begin deze maand in het huwelijk trad met zijn Evelien (30) zat een openingsdans er tot hun grote verdriet niet in. Althans, zo leek het. Want met wilskracht en een flinke dosis positiviteit presteerde Jaap het onmogelijke.