Turkse asielzoekers in Nederland blijven in onzekerheid

Honderden naar Nederland gevluchte Turkse Gülenaanhangers wachten al maanden op een beslissing over hun asielaanvraag. ,,Het is een politieke zaak en ze laten ons wachten'', zegt één van hen.

Sinds de mislukte couppoging in Turkije, morgen precies een jaar geleden, vroegen 428 Turken asiel aan in Nederland. Dat aantal is veel hoger dan in voorgaande periodes. Het gaat vermoedelijk om veel Gülenisten, aanhangers van Fethullah Gülen die door Erdogan gezien wordt als de aanstichter van de coup. Zij vrezen in Turkije vervolgd te worden. Het gaat onder meer om studenten, wetenschappers, ondernemers en militairen.

Duitsland en Noorwegen hebben al wel asiel verleend aan Turkse Gülenisten. Dat leverde de landen veel kritiek op van de Turkse president Erdogan. De verhouding tussen Nederland en Turkije is al explosief sinds de rellen rond het Turks consulaat in Rotterdam eerder dit jaar.

Verlengde procedure

In Nederland zijn de Turken in de zogenoemde verlengde asielprocedure geschoven, die is bestemd voor zaken waarin de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 'meer tijd' nodig heeft voor een zorgvuldige beslissing. De IND heeft dan 15 maanden de tijd om een beslissing te nemen.

,,Voor zover wij weten zijn er nog geen beslissingen genomen in Gülenzaken", zegt Maartje Terpstra van de Vereniging Asieladvocaten Nederland. Wel heeft de IND enkele Turken asiel geweigerd omdat ze niet konden aantonen Gülenist te zijn. ,,Maar de rechter is daar niet in meegegaan, die wil in die zaken eerst weten of de Turkse staat deze mensen mogelijk wel als Gülenaanhanger ziet."