Twee Belgen verdacht van brandstichting in grotten

De hulpdiensten hebben gistermiddag waterschermen geplaatst voor de ingangen van de grotten bij Kanne, net over de grens bij Maastricht. De brandweer hoopt dat de waterschermen de rookoverlast voor de tegenoverliggende woningen in Kanne verminderen.



Even overwoog de brandweer gisteren om toch weer te gaan blussen in de grotten bij Maastricht, waar sinds donderdag honderden kuub hooi en stro in brand staan. Maar na een op afstand bedienbare robot tot aan de brandhaard de grotten in gestuurd te hebben, bleef de brandweer bij de eerdere beslissing: het vuur gecontroleerd laten uitbranden.



Uit de beelden van de robot bleek dat het hooi vooral smeult en niet brandt. Dat betekent dat het minder snel verteert dan de brandweer eerder hoopte. Het instortingsgevaar blijft, daarom mogen brandweerlieden de grotten niet in.



De stank- en rookoverlast in Maastricht kan volgens de brandweer nog een tot drie weken duren.