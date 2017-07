'Twee bier... en drie Marlboro graag, dat moet toch kunnen?'

Wie in de kroeg zijn laatste peuk heeft opgerookt, moet aan de toog een pakje sigaretten kunnen kopen. Koninklijke Horeca Nederland wil dat dit mogelijk wordt als vanaf 2022 alle sigarettenautomaten in Nederland worden verboden.

Sigaretten en andere ‘branchevreemde artikelen’ zoals condooms mogen sinds 2004 alleen via automaten in horecazaken worden verkocht. Koninklijke Horeca Nederland vindt het niet gastvrij om rokers naar een benzinepomp 300 meter verderop te sturen zodra hun pakje leeg is.

,,Horeca is de branche van de gastvrijheid'', zegt woordvoerder Bernadet Naber. ,,Niet-rokers én rokers zijn welkom. Ondernemers geven daar op hun eigen manier invulling aan door bijvoorbeeld het aanbieden van een rookruimte of de mogelijkheid om mensen te laten roken op het terras. Het is toch vreemd als je een rookruimte hebt om rokers vervolgens weg te sturen om elders hun sigaretten te halen? Wij gaan ervan uit dat cafés en kroegen straks de mogelijkheid krijgen om sigaretten achter de bar te verkopen.’’

Centenwerk

Volgens de branchevereniging is de maatregel die staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) gisteren bekendmaakte geen grote verrassing. ,,De discussie in de politiek wordt al langer gevoerd. Het is een voorstel en er volgt nog een overleg met verschillende partijen. Wij zullen ons standpunt zeker naar voren brengen.’’ Volgens Naber verdient de horeca niets aan de sigarettenverkoop. ,,Het is centenwerk en puur een service die we onze gasten bieden.’’

Nederland telde voor de eeuwwisseling zo’n 30.000 sigarettenautomaten. Nu zijn daar nog pakweg 13.000 van over. Een op de drie horecazaken heeft een automaat. Voor de exploitanten is de maatregel van Van Rijn een groot drama. Zeker 300 tot 400 mensen verliezen hun baan, stelt Stichting Tabaks- en Zoetwarengroothandel Nederland (TZN).

Bedrukt

Bij de Rotterdamse vestiging van Lekkerland Vending Services is de stemming bedrukt. Het bedrijf is een grote speler in de wereld van sigarettenautomaten en werkt – volgens de eigen website – voor meer dan 10.000 horecazaken. Personeel mag niet met de pers praten. ,,Dit hakt er natuurlijk wel in’’, is het enige dat een werknemer kwijt wil. ,,Het zijn geen leuke berichten.’’

TZN-voorzitter Gerard de Vries stelt dat exploitanten van tabaksautomaten in het verleden hebben meegewerkt aan allerlei maatregelen om de leeftijd van kopers van sigaretten te verifiëren, bijvoorbeeld door de automaten te voorzien van een ID-lezer die het legitimatiebewijs controleert op leeftijd. ,,Als horecapersoneel sigaretten achter de bar gaat verkopen, zal de leeftijdscontrole niet verbeteren.’’

Onevenredig hard