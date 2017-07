Uniek: nestje steppekiekendieven uitgevlogen in Groningen

De steppekiekendief broedt meestal op de steppen van Rusland en Kazachstan. Overwinteren doet de slanke roofvogel in Afrika. De verbazing was dan ook groot bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief toen vrijwilliger Willem-Pier Vellinga eind mei tijdens het monitoren in Groningen een mannetje kiekendief zag vliegen die zich gedroeg alsof hij een nest had. Samen met Ben Koks vond Vellinga een dag later vijf eieren in de gerstakker. ,,Het gebeurt natuurlijk vaker dat een nieuwe vogelsoort zich vestigt in ons land. Vorig jaar waren dat nog de kuifaalscholver en de visarend. Maar dat zijn soorten waarvan we weten dat ze het goed doen in Europa'', aldus Koks. ,,Dat is bij de steppekiekendief absoluut niet het geval.''