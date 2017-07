Vader van Harm Fitié: Hij is in staat om dit lot te dragen

Na de uitspraak was het ineens zover. Alex Fitié, die net te horen had gekregen dat zijn zoon nog tot eind 2019 in de gevangenis in Peking moet blijven, werd naar een aparte ruimte in de rechtbank geleid. Daar werd hij voor even herenigd met zijn zoon, die hij niet meer had mogen spreken sinds diens arrestatie in 2015.



,,Er zat wel een glazen plaat tussen'', vertelt Fitié senior. ,,Maar het was ontzettend fijn hem te zien. Hij was monter, hoewel hij natuurlijk had gehoopt eerder vrij te komen. Ik kreeg de indruk dat hij in staat is dit lot te dragen.''