Zondag worden Nederlandse moeders in de watten gelegd voor Moederdag. We zetten een aantal feiten op een rijtje. Wist je bijvoorbeeld dat er vijf miljoen moeders in Nederland zijn?

Tegenwoordig is het hebben van twee kinderen het meest gangbaar in ons land. Van de vijf miljoen moeders heeft de helft twee kinderen, een vijfde heeft er één of drie. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kom jij uit een jong, maar groot gezin? Dan is dat bijzonder. De tijd dat grote gezinnen veel voorkwamen is namelijk al enkele decennia voorbij. Slechts één procent van de moeders kreeg meer dan zes kinderen. Vooral moeders die nu 75 jaar of ouder zijn, hebben vaak vier of meer kinderen.

Volledig scherm © CBS

Biblebelt

De grotere gezinnen zijn vooral te vinden in gemeenten die in de zogenoemde Biblebelt liggen. Zo heeft 44 procent van alle moeders in Urk en 33 procent in Staphorst vier of meer kinderen. In andere gemeenten met relatief veel orthodox protestanten, zoals Zwartewaterland, Barneveld en Nunspeet, ligt het percentage tussen de 21 en 23.

Ook grotere gezinnen met minimaal zes kinderen komen in de Biblebelt meer voor: 14 procent van de moeders in Urk heeft minimaal zes kinderen, in Staphorst 10 procent. In het van oorsprong katholieke zuiden van Nederland komen grotere gezinnen minder voor.

Volledig scherm © CBS

Leeg nest