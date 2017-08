Van Koreaanse opera tot koningsstijl: dit is ook het Wilhelmus

Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Dat willen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zo blijkt uit een concepttekst voor het regeerakkoord die deze krant heeft ingezien. Het volkslied kan op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden, zoals te zien is in deze video.