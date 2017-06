Van vriendin tot logeeradres: Duitser raakt alles kwijt op Nederlands festival, maar komt alsnog thuis

Voet­bal­ver­e­ni­ging rouwt om oud-keeper Savannah

13:51 Sportvereniging Spakenburg is in diepe rouw na het verlies van hun oud-jeugdspeelster Savannah Dekker. ,,We zijn als club geschokt dat Savannah er niet meer is en leven intens mee met haar (groot)ouders, familie, vrienden, vriendinnen, klasgenoten en iedereen die Savannah kende''. Dat laat de vereniging weten op hun website.