Vast in Libië: 'Vol vertrouwen dat het goed zou komen'

Snitjer werd eind mei opgepakt door de Libische autoriteiten. Vandaag arriveerde ze in Nederland, een dag nadat ze Libië was uitgezet. Ze zegt zelf niet te weten waarom. ,,De politiemensen die mij uitzetten, konden geen reden geven.’’



De Nederlandse werd naar eigen zeggen opgepakt omdat ze langs de kant van de weg in haar auto zat. ,,Ik was daar omdat op die plek beter internet was dan in mijn appartement. Ze wilden weten wat ik daar deed langs de weg. Ik heb tweeënhalve week in voorarrest gezeten, alleen in een cel. Ik was vol vertrouwen dat het goed kwam.’’



Snitjer zegt goed te zijn behandeld. ,,Op een gegeven moment lieten ze de deur van mijn cel zelfs open staan, omdat ze me vertrouwden. Ze hebben me twee keer ondervraagd over wat ik in Libië deed, en toen leek het in orde. Maar na een dag of vijf kwam er een kink in de kabel. Misschien had het te maken met de bemoeienis van Nederland.’’