Veel meer gevaarlijke incidenten op Schiphol dan op andere luchthavens

Schiphol kampte in 2016 met 47 zogenoemde ‘runway incursions’. Dat zijn situaties waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon in de beschermde zone komt van een baan die op dat moment wordt gebruikt voor een start of landing. En dat aantal is veel hoger dan op andere grote internationale luchthavens, blijkt uit een vergelijking met zes andere vliegvelden.



München had in hetzelfde jaar bijvoorbeeld maar drie van zulke incidenten, New York John F. Kennedy vijf en London Heathrow dertien. Die luchthavens tellen net als Schiphol zo’n 400.000 à 500.000 vliegbewegingen per jaar en zijn qua grootte dus vergelijkbaar.



,,Schiphol springt er echt uit'', zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. ,,Dit is niet normaal en hoort niet te gebeuren. Het getal is absoluut hoog in vergelijking met andere luchthavens. Deze getallen moeten een wake-up call zijn.'' Ook luchtvaartkenner Hans Heerkens van de Universiteit Twente noemt het aantal incidenten op Schiphol opvallend. ,,Schiphol heeft veel meer incidenten dan andere luchthavens.''