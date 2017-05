Veel meer hoogbejaarden overlijden in verkeer

De vergrijzing laat onmiskenbaar haar sporen na in het verkeer, blijkt uit cijfers van het CBS. Drie jaar geleden waren er nog 255 60-plussers die overleden als gevolg van een ongeluk. Afgelopen jaar waren dat er al 303. Dat is het hoogste in jaren en bijna de helft van alle 629 doden die er vorig jaar waren te betreuren.

Slachtoffer

Vooral onder 80-plussers is een opvallende stijging te zien. Vorig jaar overleden er 135, 16 meer dan in 2015. Daarmee zet de stijgende lijn zich door die eigenlijk al in 2012 begon. Opvallend genoeg niet zozeer doordat hoogbejaarden met de auto zoveel brokken maken. Vorig jaar kwamen er juist weinig ouderen om met de auto, 29 om precies te zijn. Veel vaker zijn zij lopend of op de (elektrische) fiets slachtoffer in het verkeer.

Toch zijn de cijfers over ouderen die op hoge leeftijd nog auto rijden zorgelijk, vindt hoofddemograaf Jan Latten van het CBS. Dat komt vooral door het risico dat ze lopen op een dodelijk ongeval met de auto. In de nu uitgebrachte cijfers is te zien dat dit - omgerekend per gereden kilometer – het hoogst is. Zelfs dubbel zo veel als bij jongeren tot 25 jaar, de andere groep die het meest bij dodelijke ongelukken betrokken raakt.

Tel daarbij op het toenemend autogebruik onder ouderen dat het CBS in andere onderzoeken al liet zien en de conclusie van Latten laat zich raden. ,,Dat zal de ongevallencijfers voor deze groep de komende jaren zeker niet dempen.’’

Reactievermogen

Quote Vooral met de auto linksaf slaan is op hogere leeftijd moeilijker Liliane den Haan, ANBO Dat er zoveel ouderen betrokken zijn bij ongevallen is volgens het wetenschappelijk verkeersinstituut SWOV eenvoudig te verklaren. Het reactievermogen wordt op hoge leeftijd nu eenmaal rap minder. Ogen evenzeer. Het wordt moeilijker om de nek te draaien en over de schouder te kijken. En ouderen zijn nu eenmaal brozer dan jonge twintigers. ,,Ze veroorzaken niet per se meer ongevallen. Maar als ze een ongeval krijgen, hebben ze ook vaker ernstige verwondingen,’’ zegt Willem Vlakveld van de SWOV.

Belangenorganisatie voor senioren ANBO maakt zich al langer zorgen over het stijgend aantal oudere slachtoffers in het verkeer. Vorig jaar nog startten ze een campagne om hen veiliger door het verkeer te loodsen. Met tal van tips trokken ze het land door.

Zonnebril



Ze adviseerden ouderen om niet langer dan twee uur achter elkaar in de auto te rijden, een auto te kopen waar ze zelf niet meer in hoeven te schakelen zodat ze de concentratie bij de situatie op de weg kunnen houden en een dodehoekspiegel aan te schaffen. Verder zouden ouderen een goede zonnebril op moeten zetten en letten op medicijnen die invloed kunnen hebben op hun rijgedrag. ,,Sommige tips klinken als een enorme open deur, maar we merkten dat er toch nog veel ongelukken gebeuren omdat mensen deze simpele adviezen negeren,’’ zegt directeur Liane den Haan van ANBO.

Onduidelijke verkeerssituaties

Nu de cijfers in deze groep opnieuw niet dalen, is er duidelijk opnieuw werk aan de winkel, erkent Den Haan. Niet alleen met campagnes. Maar ook door gemeentes aan te spreken op onduidelijke of ronduit gevaarlijke verkeerssituaties voor ouderen. Zo zijn paaltjes op fietspaden een van de grootste veroorzakers van ongelukken. Maar ook kruispunten vervangen door rotondes maakt wegen voor ouderen zoveel veiliger. ,,Vooral met de auto linksaf slaan is op hogere leeftijd moeilijker.’’

Keuringen

Verkeersinstituut SWOV kan dat alleen maar beamen. ,,Maak de weg zo veilig mogelijk voor ouderen. Dan heeft iedereen daar profijt van,’’ zegt Vlakveld. En maak meer werk van de medische keuringen. Nu wordt dat gedaan door artsen die de automobilisten niet kennen en stelt de test niet veel voor. ,,Een keuring door een arts die mensen wel kent zou heel veel beter zijn.’’