Veel politie in Eindhoven vanwege 'verdachte situatie'

Behandeling Helmondse moordzaak uitgesteld door mysterieuze brief

20:46 De Helmonder (67) die vorig jaar vastgebonden op een steekkarretje in de Zuid-Willemsvaart werd gevonden, is niet vermoord door zijn zoon maar door toedoen van een crimineel trio dat via datingsites aast op alleenstaande mannen. Dat staat in een anonieme brief die is bezorgd bij het Eindhovens Dagblad.