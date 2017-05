Inwoners Arnhemse wijk geadviseerd binnen te blijven om gewapende man

De politie is met zeer zwaar materieel uitgerukt naar Arnhem. Een pantserwagen met ladder rijdt door de wijk en onder andere meerdere arrestatieteams met politiehonden zijn gearriveerd. Verder lopen er zwaarbewapende agenten met kogelvrije vesten in de omgeving en zijn medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aanwezig.



Er zijn nog meerdere politie-eenheden onderweg naar Arnhem en ook cirkelt er een politiehelikopter boven de stad. Over mogelijke gewonden is momenteel nog niets bekend.



Het treinverkeer tussen Arnhem en Zevenaar is stilgelegd op last van de politie. Vermoedelijk heeft dit te maken met de politie-inzet in Arnhem, maar zowel NS, ProRail als de politie zelf wil dat laatste niet bevestigen.