Verdachte (14) moord Romy vrijdag voor de rechter

De rechtbank in Utrecht ziet geen reden de zaak tegen de minderjarige jongen vanwege zwaarwegend maatschappelijk belang gedeeltelijk in het openbaar te behandelen, aldus een woordvoerder. ,,Zoiets komt voor, maar in dit geval kiest de rechtbank daar niet voor. Ook de feiten blijven achter gesloten deuren’’, aldus de rechtbank.

Het lichaam van Romy Nieuwburg werd vrijdag 2 juni aan het begin van de avond ontdekt in een sloot langs een fietspad bij het dorp Achterveld, op enkele kilometers van het ouderlijk huis. In de nacht van zondag op maandag lichtte de politie in Lunteren de 14-jarige jongen van zijn bed.

Misbruikt

Hij bekende daags erna het meisje te hebben misbruikt en om het leven te hebben gebracht. Volgens klasgenoten was de jongen verliefd op zijn slachtoffer en stalkte hij haar al langere tijd. De verdachte stond in zijn omgeving bekend als een jongen met gedragsproblemen. Zijn ouders zouden volgens bekenden van het gezin bij instanties vergeefs hebben aangedrongen op hulp.

Advocate Monique Frerix wil niet ingaan op vragen over haar cliënt. Daarmee blijft onduidelijk of ze de rechtbank vrijdag om zijn voorlopige vrijlating of overplaatsing zal verzoeken. ,,Het is niet in zijn belang om hier antwoord op te geven’’, aldus Frerix.