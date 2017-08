Verdachte dodelijke steekpartij Amsterdamse metro langer vast

De Amsterdammer werd op 27 juli tijdens de avondspits neergestoken in de metro, toen die het station Venserpolder passeerde. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar slaagden daar niet in. Direct na het incident kon de 27-jarige man uit Amsterdam als verdachte worden aangehouden.



Het OM zei eerder al dat het erop lijkt dat het slachtoffer de dader niet kende. Ook zou volgens de politie het incident niet in de terroristische hoek gezocht moeten worden.