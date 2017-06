Verdachte Eindhoven blijft voorlopig vast

De 29-jarige man uit Amsterdam gedroeg zich opvallend, had daar geen verklaring voor en had bovendien geen kaartje bij zich voor het concert. Omdat uit onderzoek bleek dat de man bij de politie bekend stond als 'mogelijk geradicaliseerd' werd hij rond 20.15 uur gearresteerd en sloeg de politie groot alarm.



Uit voorzorg werden extra eenheden van de politie ingezet en kwamen hulpdiensten, waaronder de brandweer, naar het centrum. Een getuige meldde dat drie politiehelikopters boven het centrum cirkelden. Er was geen concrete dreiging, aldus een verklaring. De concerten van Guus Meeuwis op zaterdag, zondag en dinsdag werden niet geannuleerd. De politie zet extra middelen in voor de veiligheid van de bezoekers, zowel rond het stadion als in de binnenstad.