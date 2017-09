Verdachte van moord Koen Everink opnieuw voor rechter

Vorige week werd bekend dat het zeer waarschijnlijk is dat er meer daders betrokken zijn bij de moord op de zakenman, die in maart 2016 dood werd gevonden in zijn huis in het Utrechtse Bilthoven. Dat concludeerde het forensisch laboratorium IFS uit onderzoek in opdracht van de familie van De J.



De familie van Mark de J., die al 17 maanden in de cel zit, blijft heilig geloven in zijn onschuld. De 30-jarige ex-tenniscoach beweert onschuldig te zijn en zegt dat hij de avond van de moord zelf werd ontvoerd. Onlangs loofde de familie 40.000 euro uit voor de gouden tip die het verhaal van De J. ondersteunt, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd.