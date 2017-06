Verdachten autobom Martin Kok op vrije voeten

OM eist 14 jaar voor beschieten vol café in Hilversum

16:06 Een 30-jarige man die in september 2015 een vol café in Hilversum zou hebben beschoten met een mitrailleur, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt veertien jaar de gevangenis in. Deze straf eiste de officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Lelystad wegens poging tot moord.