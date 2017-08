Verdachten Gelders drugslab slaan op de vlucht

Speurhonden in Turkije aangekomen om te zoeken naar Joey

12 augustus Een team van de Nederlandse zoekhondenstichting Signi is aangekomen in Turkije. Het team is de komende week in het land om te helpen zoeken naar de vermiste Joey Hofmann uit Haaksbergen. Dat gebeurt op eigen initiatief maar wel in overleg met de familie en met de Turkse en Nederlandse politie. Naar alle waarschijnlijkheid begint de zoektocht maandagochtend vroeg.