Verdenking tegen Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert ernstig genoeg: fipronil-verdachte langer vast

Het besluit nam de rechtbank in Zwolle vandaag. Het duo zit sinds 10 augustus vast in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal.

Gevaar volksgezondheid

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Deze verdenking is volgens de raadkamer van de rechtbank op dit moment ernstig genoeg om ze langer in voorarrest te houden. Over dertig dagen kunnen de twee weer worden voorgeleid.