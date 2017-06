Verdwenen Tim (15) uit Tilburg nog steeds niet gevonden: ook andere landen zoeken mee

Maandagochtend is Tim in alle vroegte naar het centraal station van Tilburg vertrokken, waar hij voor het laatst is gezien op camerabeelden.

Herkend

Hij is op die beelden door zijn moeder herkend. Tim liep over het station, maar het is niet te zien of hij ook daadwerkelijk in de trein is gestapt.

Vanuit Tilburg kan Tim de trein richting Den Bosch, Breda, Antwerpen en Eindhoven nemen.

Oproep

De moeder van Tim plaatste dinsdag een emotionele oproep op Facebook. 'Wie weet waar Tim Jongbloets is? We zijn ongerust!'. Het bericht is inmiddels bijna 75.000 keer gedeeld door heel Nederland.

Ook in België is het bericht verspreid. De moeder van Tim doet door haar bericht vermoeden dat Tim ook in het buitenland zou kunnen verblijven.

Onthutst