Vereniging voor Plastische Chirurgie: Bier in veilig glas

Volgens plastisch chirurgen is de schade groot. ,,Vaak zijn de slachtoffers maanden uit de running.’’ De Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt een verbod op glas in de horeca te ver gaan, maar roept ondernemers wel op over te gaan tot de invoering van veiligheidsglazen.

Dat soort drinkglazen zijn al een tijdje in omloop en winnen langzaam terrein. Het grote voordeel: als veiligheidsglas valt, spat het in duizenden stukken uiteen, laat het geen scherpe scherven achter en is het daardoor minder gevaarlijk.

Jop Nieuwenhuizen van Bierwinst levert deze speciale glazen al aan zo’n 2.500 horecazaken. De veiligheidsglazen zijn volgens hem ongeveer drie keer zo duur als een normaal glas. Dat is volgens Nieuwenhuizen ook de reden dat nog niet iedere horecaondernemer om is.

Blijvende littekens

Linda Jansen van Slachtofferhulp in Drenthe is een warm pleitbezorger van veilige glaswerk in de horeca. Ze behandelt elk jaar tien ‘glaszaken’ en weet zo van nabij wat de impact is. ,,Je maakt de meest vreselijke dingen mee. Van slagaderlijke bloedingen, tot oogletsel en blijvende littekens.’’

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland laat ondernemers vrij in de keuze van hun glazen. ,,Je gaat je zelf niet onnodig op kosten jagen als het niet nodig is.’’

Bram Lesterhuis van café De Zaak in Apeldoorn stapte jaren geleden - na een steekincident met een kapot glas in zijn kroeg - al over op speciale veiligheidsglazen. ,,Dit nooit meer’’, was zijn oordeel.