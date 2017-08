'Vermiste' Björn en Derya lijken gewoon op reis

De 'vermiste' Björn Breukers en zijn vrouw Derya lijken eerder op reis dan vermist. RTL Nieuws kreeg Derya aan de telefoon waarop zij de verbinding meteen verbrak, ze zouden op camera's gezien zijn in Ankara en ook de politie in Nederland twijfelt inmiddels of Björn (34) en Derya (26) wel echt vermist zijn.

De Nederlandse en Turkse politie werken ondertussen samen aan een strafrechtelijk onderzoek naar de vermissing van de Haaksbergenaren in Turkije. Dat onderzoek richt zich ook op de vermissing van de derde Haaksbergenaar die spoorloos is in Turkije, Joey Hoffmann (21). Over zijn vermissing zijn nog steeds de meeste zorgen omdat van hem géén teken van leven is binnengekomen.

De twijfels die de politie heeft zijn er vanwege de duur van de vermissing en de lange tijd waarin familieleden geen contact met de drie hebben gehad. Dat het onderzoek inmiddels de naam ‘strafrechtelijk’ heeft gekregen betekent niet dat er specifieke verdenkingen zijn tegen de drie vermiste Nederlanders: alle mogelijke scenario’s over de verdwijningen liggen nog open. Wel bestaat inmiddels het vermoeden van een misdrijf.

'Geen tijd'

Dat in elk geval Derya in leven is, is inmiddels zeker. Olaf Koens van RTL Nieuws belde haar, zij nam op en bevestigde dat ze Derya is. Daarna verbrak ze de verbinding met de mededeling dat ze 'geen tijd heeft' voor een langer gesprek. Derya én haar man Björn zouden volgens de Turkse politie inmiddels ook op een camera gezien zijn in de buurt van Ankara. Ze zouden in orde zijn.

Het tweetal is ongeveer anderhalve week geleden als vermist opgegeven. Hun vriend Joey was al sinds 8 juli als vermist opgegeven. Derya gaf vorige week via social media al een teken van leven aan haar familie, die van Turkse komaf is.

Derya en Björn zijn eind juni naar het Turkse Silifke gereisd om daar een nieuw leven op te bouwen. Joey zou het tweetal daar bij helpen. Maar hij zou 8 juli al weer teruggaan naar Nederland. Hij bereikte echter nooit het vliegveld in Adana vanwaar hij zou terugvliegen. De politie sprak de andere twee nog op 21 juli over zijn vermissing. Sindsdien waren ook zij spoorloos.

Drugs